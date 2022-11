Uitbreiding noodopvang asielzoekers in Gooiland Hotel

Vanaf januari 2023 kan de noodopvang van asielzoekers en statushouders in Gooiland Hotel uitgebreid worden. Totaal is komend jaar plaats voor maximaal 148 mensen. Gooiland Hotel vangt sinds april 2022 al 50 tot 80 asielzoekers op. De gemeente Hilversum wil daarmee de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel verlichten.

De gemeente Hilversum heeft met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor één jaar afspraken gemaakt over noodopvang in Gooiland Hotel. Er kan jaarlijks met één jaar verlengd worden, tot een maximum van vier jaar. Het hotel verzorgt in samenwerking met het COA ook de basisvoorzieningen voor de asielzoekers.

Gooiland Hotel biedt plaats aan volwassen asielzoekers afkomstig uit onveilige landen. De gemeente en het COA overleggen regelmatig over het verloop van de noodopvang.

Goede ervaringen met opvang asielzoekers

Sinds april vangt Gooiland Hotel al tussen de 50 en 80 asielzoekers op. Gooiland Hotel is positief over de afgelopen periode en ook voor de buurt is de opvang goed verlopen. Daarom heeft de gemeente besloten de noodopvang tijdelijk uit te breiden.

De uitbreiding van de noodopvang in Gooiland Hotel heeft geen gevolgen voor de congressen, evenementen en theateractiviteiten.