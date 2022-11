Veroorzaker dodelijk ongeluk na zoveelste overtreding nu twee maanden achter tralies

De 30-jarige Leroy van D. uit Julianadorp moest vandaag in Alkmaar voor de rechter verschijnen voor diverse verkeersovertredingen. Hij zou tijdens een door de rechter opgelegde rijontzegging onder invloed en met een hoge snelheidsovertreding zijn betrapt in de gemeente Schagen. De officier van justitie eiste naast twee maanden onvoorwaardelijke celstraf een extra ontzegging van de rijbevoegdheid van zes maanden.

Leroy van D. werd in 2019 veroordeeld nadat hij begin maart 2019 een ongeluk in Hoorn had veroorzaakt waarbij een 70-jarige vrouw om het leven kwam. Van D. tikte bij een onbesuisde inhaalactie op de Provincialeweg in Hoorn de auto van het 70-jarige slachtoffer aan. Zij raakte daardoor de controle over haar voertuig kwijt en botste tegen een boom. Van D. reed aanvankelijk door, maar meldde zich later alsnog bij de politie. De vrouw overleed twee weken na het ongeluk aan haar verwondingen.

Van D. moest zich later dat jaar verantwoorden tegenover de rechter. Die veroordeelde hem tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijftien maanden en een rijontzegging van vijf jaar.

Opnieuw betrapt

Desondanks werd hij in februari vorig jaar opnieuw betrapt. De man reed met een snelheid van 129 km per uur op de Keinsmerweg in ‘t Zand waar een limiet van 60 km per uur geldt. Er werd een bloedtest gedaan en daaruit kwam dat de man onder invloed van de drug thc (wiet) reed, hij had vier keer de toegestane hoeveelheid thc in zijn lichaam. De verdachte vertelde in een verklaring dat hij op weg was om zijn kind op te halen.

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Voor de misdrijven, het rijden onder invloed van drugs en het rijden zonder geldig rijbewijs, ziet het Openbaar Ministerie geen andere passende straf dan een celstraf. "Het is volstrekt onacceptabel dat de man toch weer is gaan rijden met een eerder opgelegde rijontzegging van vijf jaar, dat hij lak heeft aan dat vonnis, terwijl ook vanuit het CBR zijn rijbewijs ongeldig is verklaard", lichtte de officier van justitie op zitting toe.

De verdachte betuigde vandaag in de rechtbank in Alkmaar geen spijt. Hij vond dat hij al genoeg gestraft was en stelde hoger beroep in. Van D. is eerder ook al veroordeeld voor het oplichten van ouderen en voor mishandeling van een gevangenismedewerker.