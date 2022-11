Opnieuw kluisjescontrole scholen West-Friesland, dit keer softdrugs aangetroffen

Tijdens kluisjescontroles op scholen in de gemeenten Enkhuizen en Stede Broec zijn vandaag een aantal joints en twee zakjes wiet gevonden. De controle is uitgevoerd op het RSG in Enkhuizen en verder op het Martinus college, Vonk College en de Praktijkschool Westfriesland in Stede Broec. Onlangs was er een kluisjescontrole op scholen in Hoorn.

Archieffoto van kluisjecontrole bij West-Friese scholen - Aangeleverd

Met behulp van honden zijn klusjes, maar ook lokalen en toiletten gecontroleerd op de aanwezigheid van drugs en vuurwerk. Uiteindelijk werd er iets gevonden in één kluisje en op het toilet. De politie heeft de drugs in beslag genomen. De schoolleiding heeft ouders van de betreffende leerlingen benaderd.

Dergelijke controles worden een aantal keer per jaar gehouden, aldus Yolanda van Helmond, woordvoerder van de SED-gemeenten. "Deze controle stond al gepland en is niet naar aanleiding van steekpartij vlakbij het Oscar Romero."



Burgemeester Wortelboer van de gemeente Stede Broec onderschrijft het belang van deze controles. "Je veilig voelen moet normaal zijn, zeker op school of in de directe omgeving daarvan. Maar gezien de recente gebeurtenissen is dat geen vanzelfsprekendheid." Daarom blijft de controle een onderdeel van de aanpak om uit te dragen dat wapens, vuurwerk en drugs niet getolereerd wordt op school. "Als blijkt dat leerlingen grenzen overschrijden, heeft dat gevolgen. Zo werken we samen met de schooldirectie en de politie aan een veilig schoolklimaat", aldus burgemeester Eduard van Zuijlen van de gemeente Enkhuizen.