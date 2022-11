Ontmoedigingscampagne en blowverbod: maatregelen tegen toerisme in Amsterdam bekend

Wethouder Sofyan Mbarki heeft vanmiddag zijn plannen om het toerisme te begrenzen gepresenteerd. Een ontmoedigingscampagne en een blowverbod moeten overlastgevende toeristen weren, maar er komen geen poortjes op de Wallen en de toerismebelasting wordt vooralsnog niet verhoogd.

De 'gerichte, digitale ontmoedigingscampagne op buitenlandse bezoekers die alleen naar Amsterdam komen voor alcohol, drugs en seks' start begin volgend jaar. De zogeheten Stay Away-campagne richt zich in eerste instantie op Britse toeristen en wordt bij succes uitgerold naar overlastgevende groepen uit andere landen of gebieden. Niet op straat blowen In het deel van de binnenstad waar nu geen alcohol op straat gedronken mag worden, mag straks ook niet meer op straat geblowd worden. Gemeenteraadsleden vroegen in september in een debat met Halsema ook om een blowverbod. Toen antwoordde Halsema overigens wel dat ze daar geen 'overspannen verwachtingen' van moeten hebben. De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om de coffeeshops in dat gebied na 16.00 uur te laten stoppen met softdrugs te verkopen.

"Het college wil belastingplichtigen duidelijkheid bieden over tarieven op langere termijn" Sofyan Mbarki, wethouder

Bedrijven lieten eerder dit jaar in een onderzoek van de ABN Amro weten dat ze bezorgd waren over het mogelijk verhogen van de toeristenbelasting. Het was al bekend dat die maatregel op tafel lag als het aantal toeristische overnachtingen zou groeien. Mbarki schrijft vandaag dat nog onderzocht wordt wat het effect van een hogere toeristenbelasting is. "Het college is zich bewust van de stelselwijzigingen in het recente verleden en wil belastingplichtigen duidelijkheid bieden over tarieven op langere termijn."

Vrijgezellenfeesten In het voorjaar van 2024 moeten er geen touringcars meer rijden binnen de S100. Ook moet er samen met ondernemers, touroperators, hotels en belangenverenigingen een aanpak worden gemaakt voor het weren van overlastgevende vrijgezellenfeesten en wordt gekeken of het rondleidingenverbod uitgebreid kan worden. Verder kijkt de gemeente of het aantal riviercruiseschepen misschien omlaag kan. Het aantal zeecruiseschepen wordt niet verder omlaag geschroefd. Eerder rust Burgemeester Halsema kondigde eerder al aan dat het stadsbestuur wil dat horeca en prostitutieramen in het Wallengebied eerder de deuren sluiten. Mbarki herhaalt dat voornemen. Volgens hem is het de bedoeling dat 'bewoners tijdens de weekendnachten eerder rust krijgen'. "Het overtoerisme is een zeer complex, wereldwijd probleem", stelt Mbarki in een brief aan de gemeenteraad. "De 'maakbaarheid' vanuit de gemeente om tot minder bezoekers te komen is beperkt. Het college heeft de verantwoordelijkheid om de stad leefbaar te houden voor haar bewoners en ondernemers." Nieuw imago Naast de Stay Away-campagne wordt er een 'vernieuwd verhaal van Amsterdam' ontwikkeld. Dat moet het 'nieuwe imago van de stad' worden. "De ontmoedigingscampagne heeft als doel het bezoek te weren wat we niet willen, de imagocampagnes hebben als doel het bezoek te trekken wat we wel willen", schrijft de wethouder. Het gaat daarbij om 'respectvolle' bezoekers, waaronder congresbezoekers. De gemeente heeft ook een 'Visie bezoekerseconomie in Amsterdam 2035' opgesteld, waarin onder meer staat overtoerisme nu niet alleen een probleem van de binnenstad is en dat Amsterdam over dertien jaar 'nog altijd bezocht wordt door respectvolle bezoekers uit alle windstreken '.

Conclusie 'Visie bezoekerseconomie in Amsterdam 2035' "Laten we daarom erkennen dat de stad altijd druk en levendig zal blijven, en tegelijktijdig ons met elkaar blijven inzetten voor een leefbare stad. Ook wij als Amsterdammers willen genieten van de vele voorzieningen en de schoonheid die onze stad te bieden heeft. We bezoeken graag een museum, festival of theater, gaan naar de bioscoop, shoppen in een winkelstraat, genieten van een nieuw restaurant en stappen op de fiets, de tram of de metro om een nieuwe buurt te ontdekken. Bewoners, ondernemers en bezoekers zijn geen tegenpolen. De stad is er voor iedereen. Wij dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de hele stad."