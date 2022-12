Venhuizer Mark Laan gebrand om goede plek te behalen tijdens zijn derde Dakar Rally

Voor de derde keer doet Mark Laan uit Venhuizen mee aan de Dakar Rally. Na kerst vertrekt hij met zijn team Fireman Dakarteam naar Saoedi-Arabië. Mark gaat mee als navigator. Doordat de Russen dit jaar niet mee mogen doen, verwacht het team hoge ogen te gooien dit jaar. "We willen richting dat podium."

Navigator Mark Laan uit Venhuizen - NH Nieuws/WEEFF

"Het wordt langer en zwaarder dan voorheen", vertelt Mark over de 45e editie van de Dakar Rally, gehouden in Saoedi-Arabië. Vandaag krijgt hij de eerste details van de route te horen. "We gaan 1.500 kilometer langer rijden. Het wordt echt een uitdaging." Vorig jaar eindigde het team van Mark, bestaande uit drie brandweermannen, als negende. "Dat was echt wel een goed resultaat", vertelt hij over de rally die toen niet heel uitdagend was. Maar ze verwachten dit jaar meer van hun team, omdat de Russen dit jaar niet mee mogen doen. "De Russen zitten altijd voor in het deelnemersveld. Ze hebben veel budget, tijd en goed materiaal. Daar kunnen we normaal niet tegenop." Daarnaast heeft het Fireman Dakarteam een nieuwe truck. "We hebben gezien dat de truck die we nu hebben, het eerder ook goed deed bij andere rally's." Het team is enthousiast en gebrand op een goede plek. "Dat maakt het ook erg leuk dit jaar." Pittige voorbereidingen De voorbereidingen voor de Dakar Rally zijn vooral pittig voor het team. Er worden honderden uren ingestopt en dat begint vaak al in de zomermaanden. De truck moet gereed gemaakt worden, getest en materiaal moet bijgehouden worden. Mark moet als navigator precies weten welke kant hij de coureur op wilt sturen. "Ik moet de spelregels kennen, het routeboek en codes leren en zoveel mogelijk informatie ophalen. Welke kant gaan we op, welke landschappen krijgen we." Uiteindelijk moet hij zorgen dat de coureur het snelst van A naar B gaat.

De nieuwe truck die het team heeft - Fireman Dakarteam

Maar het moet allemaal héél secuur. "Een ongeluk zit in zo'n klein hoekje. Als je een hoge duinpan hebt, dan kun je niet achteren kijken om te checken hoe steil het is. Als je niet kan anticiperen, dan lig je snel op de kant." En dat gebeurde twee jaar geleden, toen ze een zware crash hadden en niet konden finishen. "Je hoeft maar 40 meter naar links of rechts te zitten van de route en dan gaat het al mis."



Naast het leren van de details van de route, is Mark ook druk bezig met gezond eten en sporten. "Voeding is erg belangrijk. Er kan ook geen alcohol meer gedronken worden, en dat is voor een West-Fries wel een dingetje", zegt hij lachend. Daarnaast traint hij op specifieke onderdelen. "Je wordt als een coureur voorbereid, zoals specifieke oefeningen voor nek en armen. Ik heb daar goede begeleiding in."



Mark en zijn team zijn enthousiast en willen graag naar de voorkant van het deelnemersveld, maar de grootste ambitie is: "Het überhaupt uitrijden." Dat is al een hele uitdaging. "Daarnaast willen we natuurlijk gaan voor een dagoverwinning of zelfs het podium."

