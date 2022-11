Gaslek bij Purmerendse rugbyvereniging, omgeving afgesloten

Er is een gaslek ontdekt bij het clubgebouw van de rugbyvereniging aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend. De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland laat aan NH Nieuws dat het op dit moment nog niet duidelijk of het gaslek zich binnen of buiten bevindt.

Vanwege het potentiële gevaar is de omgeving rond het gebouw afgesloten, meldt RTV Purmerend. Doorgaand verkeer kan daardoor niet over de Van IJsendijkstraat rijden en wordt geadviseerd om via de Flevostraat te rijden. Het is niet duidelijk of het lek al is verholpen.

Later meer...