Merel haalt veel spullen van straat: "Dingen redden die nog goed zijn"

"Vanzelf gaan je ogen naar die stapels op straat," zegt Merel. De beste dagen zijn de dagen dat het grofvuil op straat wordt gezet. Maar af en toe is er in de vele bouwcontainers ook wel wat te vinden. Zo trekt Merel een dik stuk isolatieschuim onder een groot blauw zeil vandaan. "Mijn vloer is heel koud. Dus als ik dat nou voor mijn stoel leg of bed leg met een doekje erop, dan heb ik een soort geïsoleerd voetenbankje." Ook trekt Merel vaak hout van de straten. Daar bouwt ze haar eigen meubels van. "Het is leuk om ergens iets in te kunnen zien. Er creatief naar kijken en gebruik maken van de mogelijkheden."

