82 Noord-Hollandse verdachten van mishandeling, bedreiging of diefstal ontlopen strafzaken

De zaken vallen allemaal onder de politierechter en zijn daarmee juridisch van minder zware aard. "Het klopt dat er ook mishandelingen tussen zitten", zegt een woordvoerder van het OM. "Maar het gaat dan om wat we een 'eenvoudige mishandeling' noemen. Dat is echt een verschil met zware mishandeling."

Maar het OM wil ook heftigere zaken schrappen, zoals mishandelingen en (doods)bedreigingen. Zo wordt iemand uit Den Helder ervan verdacht in 2014 een kind met kracht tegen een muur geduwd te hebben. En een Purmerender zou in 2013 hebben geroepen: “Kankerturk, ik ga jouw kop eraf halen” en iemand tegen het hoofd hebben gestompt.

"We zijn er niet echt blij mee, maar we hopen zo meer ruimte te creëren voor zwaardere en actuele zaken"

De reden om de zaken op deze manier af te sluiten, heeft te maken met zittingscapaciteit: er is te weinig ruimte om alle zaken te behandelen. Daar is het OM niet per se blij mee: "Maar op deze manier hopen we wel meer ruimte te creëren voor zwaardere zaken en die meer actualiteit hebben." Volgens de woordvoerder is het in sommige gevallen ook niet meer gepast om iemand tien jaar na dato nog te vervolgen voor een 'relatief licht vergrijp'.

De verwachting is dat de politierechter vandaag in korte tijd alle zaken afloopt en in alle gevallen één voor één het OM 'niet ontvankelijk' verklaart, omdat de vervolging te lang op zich heeft laten wachten. Dat betekent in juridische termen dat de zaken 'niet vatbaar' zijn om berecht te worden.

Slachtoffers

De slachtoffers in de zaken zijn al eerder door het OM van de situatie op de hoogte gebracht. Volgens het ministerie heeft er niemand bezwaar gemaakt. "Dat zouden ze kunnen hebben gedaan door te reageren op ons bericht, maar we hebben helemaal niets teruggekregen van slachtoffers", aldus de woordvoerder.

Het OM benadrukt dat slachtoffers die schade hebben ondervonden en hiervoor een vergoeding hebben aangevraagd, dit nog steeds kunnen krijgen: "Slachtoffers krijgen een aanbod van het OM als wij denken dat dit nodig is."