Eerste asielzoekers Bergen overgebracht naar crisisnoodopvang in Enkhuizen

Vanmorgen zijn de eerste asielzoekers vanuit de opvang in Bergen overgebracht naar de crisisnoodopvang in Enkhuizen. De 'Haringstad' is de vijfde gemeente binnen de veiligheidsregio Noord-Holland Noord die een crisisnoodopvang aanbiedt. "We volgen elkaar op", legt burgemeester Van Zuijlen uit. "En ik vertrouw er volledig op dat één van de andere elf gemeenten uit de regio begin maart het stokje overneemt."

Omdat het crisisnoodopvang dicht gelegen is aan het water en pal naast Markerwaarddijk ligt, worden de asielzoekers geïnformeerd over de eventuele gevaren hiervan. "Daarbij gaan we donderdag ook nog een hek plaatsen", vervolgt Dorenbos. "Dat hek komt tussen de snackbar en de bossen in, langs de Sluisweg. Zodat ze niet de drukke weg kunnen oversteken."

De crisisnoodopvang in Bergen sluit vandaag de deuren, daarom worden sinds 10.00 uur vanmorgen de asielzoekers overgebracht naar Enkhuizen. "Deze mensen komen bijvoorbeeld uit Syrië, Somalië en Eritrea", legt Richard Dorenbos van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord uit. "Het zijn in ieder geval mensen die uit oorlogsgebieden komen en dus niet vanuit de veilige landen."

Eerder bereikte de Veiligheidsregio en het Zuiderzeemuseum een akkoord over het parkeerterrein. De harde afspraak is wel dat het parkeerterrein van het Zuiderzeemuseum begin maart 2023 weer beschikbaar moet zijn voor de bezoekers van het buitenmuseum.

De crisisnoodopvang aan de Sluisweg in Enkhuizen kan maximaal 200 asielzoekers opvangen. Zij zijn momenteel in afwachting van asiel.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

