Grote brand in portiekflat in Alkmaar, woningen ontruimd

Een grote brand woedt op dit moment op de derde etage van een portiekflat aan de Mesdaglaan in de Alkmaarse wijk Hoefplan. Twee appartementen zijn volledig verwoest. Tijdens de brand was niemand in de woningen aanwezig en er zijn geen slachtoffers, meldt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De brand brak rond 14.00 uur uit en trekt veel bekijks in de straat. De brand sloeg over naar een appartement op de vierde verdieping. Beide appartementen zijn onbewoonbaar verklaard. Meerdere omliggende woningen zijn ontruimd, meldt de Veiligheidsregio aan NH en Alkmaar Centraal.

Het is nog niet duidelijk hoeveel appartementen er zijn verwoest. "We zijn nu de woningen naast de brandhaard aan het onderzoeken. Het is nog de vraag of daar rook- of waterschade is."

Extra veel hulpdiensten

Vier tankwagens en twee hoogwerkers zijn die kant opgegaan om het vuur onder controle te krijgen. Onder meer vanuit Heiloo en Wormerveer is versterking opgeroepen. Ook was een traumateam onderweg vanuit Rotterdam, maar die is uiteindelijk weer omgekeerd. "Omdat het gaat om een portiekflat zijn extra veel hulpdiensten die kant opgekomen", legt woordvoerder Evelien Tromp uit.

Een aantal mensen is nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde uiteindelijk naar het ziekenhuis.

Later meer.