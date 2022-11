Halsema: Mercatorplein veiligheidsrisicogebied tijdens WK-wedstrijd Marokko

Afgelopen zondag liep het overwinningsfeest na de WK-wedstrijd van Marokko tegen België uit op rellen. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken richting de politie en op het Mercatorplein werd een deelauto in brand gestoken.

"Er was vooraf geen informatie dat er risico's zouden zijn", zei burgemeester Halsema vanmiddag in de gemeenteraad. Ze noemde de rellen "ronduit schandalig en in aantal gevallen crimineel". Halsema zei te begrijpen dat bewoners zich alleen hebben gevoeld. "Achteraf kan natuurlijk makkelijk gezegd worden: dat voelde u toch aankomen, maar we werken informatie-gestuurd. Dat heeft ook te maken met de manier van optreden van de Amsterdamse politie: de-escalerend."