Op deze 3 manieren kan de N247 in Broek in Waterland ondergronds

Er wordt al jaren over gesproken: een tunnel onder Broek in Waterland zodat de drukke N247 niet meer dwars door het dorp loopt. Na een uitgebreide studie presenteert de provincie Noord-Holland in samenwerking met Dorpsraad Broek in Waterland vanavond vier varianten waarvan drie ondergrondse en één bovengrondse weg.

De bewoners van het dorp zijn vanavond allemaal uitgenodigd in het Van der Valk hotel in Katwoude en hun mening te delen over de volgende opties:

Het gaat natuurlijk allemaal flink wat kosten en in juni werd al duidelijk dat door de prijsstijgingen en steeds hogere materiaalkosten alle varianten een stuk duurder zouden worden. Toch is besloten het onderzoek wel af te maken.

Kosten

Vanavond is het mogelijk om in gesprek te gaan met de diverse deskundigen en aanwezige bestuurders. Daarna gaat het onderzoek de laatste fase in en dan wordt een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) gemaakt. Bij kosten gaat het met name over de kosten om het bouwwerk te maken, maar ook over het dagelijks beheer en onderhoud van een bovengrondse of ondergrondse N247.

Bij de baten (opbrengsten) gaat het bijvoorbeeld over betrouwbaarder openbaar vervoer, minder (lang) in de file staan, minder uitstoot van fijnstof en minder geluid.

Geen besluit voor 2023

Verwacht wordt dat er pas na de provinciale verkiezing in maart 2023 een besluit zal worden genomen over wel of geen tunnel in Broek in Waterland komt. De inloopavond is vanavond te bezoeken van 18.00 tot 21.30 uur.