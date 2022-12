Schaftkeet prikploeg 'niet voor de winter haalbaar': "Het is geen leven, maar overleven"

De temperaturen zakken richting het vriespunt. Dat doet de zorgen bij de prik-en veegploeg in Hoorn toenemen. Zij hebben geen plek om overdag binnen te zitten, een broodje te eten of hun behoefte te doen. De keet die er zou komen op het Pelmolenpad, is door de gemeente Hoorn uitgesteld. "En dat terwijl ze voor onze gemeente het vuile werk doen."

Het is een langgekoesterde wens vanuit de prikploeg. Bestaande uit zo'n 14 personen die als dagbesteding tegen een kleine vergoeding de straten van Hoorn schoonmaken. Sommigen zijn dakloos, anderen hebben te maken met psychische problemen of drank- en drugsverslaving.

De begeleiding van de prikgroep is toen overgegaan naar zorgaanbieder Reakt. Die hebben de gemeente om hulp gevraagd een nieuw (tijdelijk) onderkomen te vinden. Er is gekeken naar vijf verschillende locaties. Het Pelmolenpad kwam als beste uit de bus.

De gemeente besloot vorige maand dat er aan het braakliggende Prisma-terrein, bij het Pelmolenpad, een schaftkeet zou komen. Een plek waar de prikploeg overdag tussen 10.00 en 16.00 uur terecht kan. Want sinds de sluiting van de locatie Brijder (verslavingszorg) aan het Keern eind vorig jaar, is die plek er niet meer.

Een andere uitvalsbasis heeft de prikploeg niet. Anthony: "We zaten voor corona nog weleens bij het Leger des Heils. Daar kunnen we niet meer terecht, die samenwerking is gestopt."

Zorgen

De bewoners werden in eerste instantie per brief geïnformeerd door de gemeente Hoorn over de komst van de schaftkeet. Dat viel hen rauw op het dak. Waarna er een bewonersavond werd gehouden. Zij vrezen dat de keet een aanzuigende werking heeft op dak- en thuislozen uit de stad en dat er geslapen gaat worden in de naastgelegen omgeving. En ze vinden dat de kinderen in de speeltuin vlakbij veilig moeten kunnen spelen.

De gemeente ziet het Pelmolenpad nog steeds als de aangewezen locatie maar geeft toe dat er overhaast te werk is gegaan. De komst van de keet wordt voorlopig uitgesteld. "Het proces wordt opnieuw doorlopen. Het zal vermoedelijk na de winter worden", zegt woordvoerder Ester Verhoeven. "We wilden dit proces tijdig afronden zodat we zeker wisten dat deze groep in de koude wintermaanden een warme plek had tijdens hun werkzaamheden."

En nu?

De bewoners hebben een lijst met alternatieve locaties aangedragen. Daar wordt deze maand naar gekeken en die plekken worden beoordeeld. "Mochten wij na deze evaluatie het Pelmolenpad nog steeds als beste locatie zien, zullen wij verdergaan met de vergunningaanvraag voor deze locatie."

Als de keet er eenmaal komt, zal er met Reakt verder gezocht worden naar een structurele oplossing voor de langere termijn.