Amsterdam Light Festival is weer terug: "Hoop de verbeelding te prikkelen"

Curator van het festival, Jin Choi, heeft het thema bedacht. "Na de twee jaar lang durende coronapandemie, vonden we dit het moment om weer samen te komen." Choi hoopt dat mensen even kunnen stilstaan en nadenken bij de kunstwerken. "Even pauzeren om te kijken naar het verleden, naar alles om je heen, maar ook omhoog en voorbij onszelf. Beyond."

Gat in de lucht

Kunstenaar Gabriel Lester heeft met zijn kunstwerk een plekje in de expositie. 'Hole in the sky', heet het. "Het is een gat in de lucht, zoals we dat in Nederland kunnen springen", zegt hij. Maar er zit ook meerdere poëtische ideeën achter volgens hem, die ook meer aan het thema gelinkt zijn. "Het is alsof je door een oog kijkt, vanuit je eigen perspectief in een ander perspectief."