De Peiling: ik kan niet zonder contant geld

Europese banken werken hard aan de invoering van de digitale euro, maar of en hoe de digitale munt zijn intrede gaat doen is nog onduidelijk. Moeten we met zijn allen overstappen naar een nieuw betalingssysteem, en verdwijnt dan ons contante geld? Onze stelling vandaag luidt: ik kan niet zonder contant geld.

De digitale euro is net zoveel waard als de euro die je nu in je portemonnee hebt zitten en op je rekening staat meldt het AD. Het verschil is dat de digitale euro wordt uitgegeven door de Europese Centrale Bank. Mogelijk komt er een aparte app of een nieuwe betaalkaart waarmee je bij alle Europese winkels en websites makkelijk kunt betalen.

Makkelijker

De ECB wil niet dat op de Europese geldmarkt een andere grote munt dan de euro rondgaat die de markt kan verstoren. Ook wil de ECB grip houden op commerciële banken die kunnen omvallen bij een grote crisis. Het verschil met gewone banken en de ECB is dat gewone banken failliet kunnen gaan en de ECB niet omdat deze gedekt wordt door de staat. De digitale euro moet het overmaken van geld makkelijker maken.