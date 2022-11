Meisje (3) ernstig gewond na aanrijding in Amsterdamse Rivierenbuurt: "Ik denk dat de bestuurder het niet heeft gezien"

Een meisje van drie jaar is vanochtend op de Maasstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt aangereden door een auto. Het meisje is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is doorgereden.

Het ongeluk gebeurde iets voor 11.00 uur vanochtend. Ooggetuigen vertellen dat het meisje met haar loopfiets op het zebrapad wilde oversteken. Mede door het doorrijden van de bestuurder spreekt de politie van een 'ernstige zaak'.

De meeste mensen in de straat zijn in shock van het ongeval. "Het was heel raar, want ze liet ons voorgaan", vertelt een ooggetuige over de bestuurder van de auto. "De andere mensen (onder wie het meisje red.) kruisten ons. Ze liepen door, en ineens hoorden we achter ons in een keer: 'Stop! Stop! Nee!' en toen een klap. Ik denk dat de vrouw haar niet heeft gezien."