Huizer 'Winter Guard' vereniging naar WK in Verenigde Staten: 'bijna een ton nodig'

Choreografisch zwaaien met vlaggen en sabels in gymzalen, dat is in een notendop de sport Winter Guard. Erg bekend is deze sport niet, maar in Huizen is de vereniging The Pride met niets anders bezig. Zij mogen namelijk meedoen aan het WK in de Verenigde Staten. Maar daarvoor kan de kleine vereniging wel wat financiële steun gebruiken, vertelt bestuurslid Henri Jacobs in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Vanwege het feit dat 'vlaggen in de gymzaal' weinig bekendheid geniet in Nederland, kan The Pride niet rekenen op steun vanuit de overheid. Daarom moet de vereniging het deelnamegeld en andere kosten uit eigen zak betalen. In totaal moeten er 48 personen van The Pride de oversteek naar de V.S. maken.

"Dat willen we betalen met een eigen bijdrage van de leden, sponsoren erbij halen en ledenacties doen", schetst Jacobs. "We hebben het over bijna een ton." Om dit flinke bedrag bij elkaar te zamelen is de vereniging nu een crowdfundingsactie begonnen.

Mekka

"De sport komt oorspronkelijk uit Amerika en is in de jaren tachtig over komen waaien naar Nederland", legt Jacobs uit. "We proberen dus de oversteek te maken naar het Mekka van onze sport, in Dayton, Ohio, waar het WK gehouden gaat worden."

Dat de sport gedomineerd wordt door Amerikanen is dan ook niet zo gek, maar dat betekent niet dat de Huizers na één dag alweer hun koffers zullen moeten pakken. "We gaan altijd voor het hoogst haalbare. Het duurt in totaal drie dagen en op de laatste dag zijn de finals. Het is ons maar een keer niet gelukt om de finals te halen. Ons beste resultaat was een vierde plaats in onze klasse", zegt Jacobs trots.