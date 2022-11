Twijfels bij advies om maximaal geluidsniveau te halveren: "Gaat ten koste van genot"

Als het aan de Gezondheidsraad ligt, wordt het maximaal toegestane geluidsniveau in Nederland verlaagd van 103 naar 100 decibel. Dat niveau wordt op dit moment al door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geadviseerd en zou beter aansluiten bij het maximum van omringende landen. Amsterdamse evenement-organisatoren zetten hun vraagtekens bij dit voorstel. Ze twijfelen of dit genoeg zal helpen tegen gehoorschade : "De verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de bezoeker, overdags staat muziek op hun oren vaak ook veel te hoog."

Naast het verlagen van het maximale geluidsniveau moet er ook meer aandacht komen voor het dragen van gehoorbescherming, stelt de raad. De WHO adviseert om vanaf een geluidsniveau van 100 decibel oordoppen te gebruiken. Vooral als je vaker aan dit soort niveaus blootgesteld wordt. Schadelijk Zulke blootstelling kan namelijk leiden tot permanente gehoorschade, schrijft de gezondheidsraad in een rapport. Mensen kunnen bijvoorbeeld last krijgen van gehoorverlies, tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Gehoorschade kan ook leiden tot concentratieproblemen, slaapproblemen, angst en depressie. Daarnaast kan het invloed hebben op leerprestaties. Het rapport van de gezondheidsraad komt op verzoek van het kabinet, dat volgend jaar nieuwe afspraken moet gaan maken met onder meer de concertzalen in Nederland. In de Tweede Kamer is al een meerderheid voor het idee om het maximale geluidsniveau naar 100 decibel te verlagen, maar om er daadwerkelijk mee aan de slag te kunnen werd er nog op het rapport gewacht.

"De oer-euforie die je krijgt bij zulk hard geluid verdwijnt dan ook, dat is zonde" Bas Louwers - voorzitter Overleg Amsterdamse Clubs

Ook de vereniging van Keel-Neus-Oorheelkunde (KNO) is voor het verlagen van het maximum. "Drie decibel omlaag betekent een halvering van de intensiteit van het geluid", vertelde KNO-arts Marjolein van Looij eerder aan AT5. "Dus wij vinden dat een goed idee." Koninklijke Horeca Nederland is ook sceptisch over het idee. "Ze willen de focus leggen op de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar. Die mensen zijn nog nooit in horecagelegenheden geweest, het slaat dan dus de plank een beetje mis." Verantwoordelijkheid van bezoekers Volgens verschillende organisatoren van feesten en festivals is dit niet de juiste manier om gehoorschade tegen te gaan. Timo Lassche, organisator van onder andere Amsterdam Dance Event (ADE) heeft zelf tinnitus, maar toch zet hij vraagtekens bij dit advies. "De verantwoordelijkheid ligt vooral bij de bezoekers, oordoppen helpen hier heel goed bij", stelt hij. Bas Louwers, voorzitter van het Overleg Amsterdamse Clubs en eigenaar van club Bitterzoet, vult hem aan: "Daarbij weet ik niet of gehoorschade enkel door het uitgaansleven komt als bezoekers overdag wel met veel te harde muziek op hun oren rondlopen. Dat is de meest directe blootstelling aan geluid die er is."

"Nederland staat bekend om het goede geluid en de festivalcultuur. Door zo'n regelgeving geef je Nederland een hele andere positie in Europa en de wereld, en dat heeft effect op ondernemers", zegt Lassche kritisch. Hij is bang dat het de evenementensector raakt en dat het, "helaas", niet genoeg zou doen. In het Amsterdamse nachtleven zijn er volgens Louwers veel clubs die al bij de 100 decibel in de buurt zitten, maar ook zeker clubs die richting de 103 gaan. "De school, Radion en voorheen de Marktkantine zijn van die clubs", vertelt Bas Louwers, voorzitter van het Overleg Amsterdamse Clubs. "Harde muziek doet hetzelfde als een donderslag, het zorgt voor een hele boel adrenaline. Het oergevoel van adrenaline verdwijnt als je het geluidsniveau halveert."