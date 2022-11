Gezondheidsraad: verlaag maximaal geluidsniveau om gehoorschade tegen te gaan

Als het aan de Gezondheidsraad ligt, wordt het maximaal toegestane geluidsniveau in Nederland verlaagd van 103 naar 100 decibel. Dat niveau wordt op dit moment door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geadviseerd en sluit beter aan bij het maximum van omringende landen.

Naast het verlagen van het maximale geluidsniveau moet er ook meer aandacht komen voor het dragen van gehoorbescherming, stelt de raad. De WHO adviseert om vanaf een geluidsniveau van 100 decibel oordoppen te gebruiken. Vooral als je vaker aan dit soort niveaus blootgesteld wordt.

Schadelijk

Zulke blootstelling kan namelijk leiden tot permanente gehoorschade, schrijft de gezondheidsraad in een rapport. Mensen kunnen bijvoorbeeld last krijgen van gehoorverlies, tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Gehoorschade kan ook leiden tot concentratieproblemen, slaapproblemen, angst en depressie. Daarnaast kan het invloed hebben op leerprestaties.

Het rapport van de gezondheidsraad komt op verzoek van het kabinet, dat volgend jaar nieuwe afspraken moet gaan maken met onder meer de concertzalen in Nederland. In de Tweede Kamer is al een meerderheid voor het idee om het maximale geluidsniveau naar 100 decibel te verlagen.

Steun

Ook de vereniging van Keel-Neus-Oorheelkunde (KNO) is voor het verlagen van het maximum. "Drie decibel omlaag betekent een halvering van de intensiteit van het geluid", vertelde KNO-arts Marjolein van Looij eerder aan AT5. "Dus wij vinden dat een goed idee."