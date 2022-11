Verdachte (55) bedreiging KMar op Schiphol Plaza had geen gevaarlijke stoffen bij zich

De man die gisteren op het bureau van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol Plaza werd opgepakt, had in strijd met zijn bewering geen gevaarlijke stoffen bij zich. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, meldt de Koninklijke Marechaussee.

Na aankomst werd de man door een zogenoemde ontsmettingsstraat gehaald, waarna hij werd opgepakt . Vervolgens is hij geboeid en met een bivakmuts over z'n hoofd afgevoerd. Bekijk hieronder de video die onze luchtvaartverslaggever Doron Sajet gisteren maakte. Artikel gaat door onder de video

Nadat de man gisterochtend geland was, stapte hij het bureau van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol Plaza binnen, bedreigde het personeel en claimde dat hij gevaarlijke stoffen bij zich droeg. Daarop werd direct groot alarm geslagen: zo werd een groot deel van Schiphol Plaza afgezet en een team specialisten van Defensie opgeroepen.

Een woordvoerder van de KMar vertelt NH Nieuws dat de man nog vastzit en uit Tiel komt. Of de man de Nederlandse en/of een andere nationaliteit heeft, kan de woordvoerder niet zeggen.

Nadat de man was afgevoerd en de afzetting opgeheven, startte het RIVM een onderzoek. Vanochtend is bekendgemaakt dat de man geen gevaarlijke stoffen bij zich droeg toen hij de marechaussees op Schiphol Plaza bedreigde, meldt de KMar .

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

@ Volg luchtvaartverslaggever Doron Sajet op twitter



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]