Eindelijk woningen op Hilversums circusterrein: "Hard nodig in deze overspannen markt"

Het lijkt dan eindelijk te gaan gebeuren: woningen op het Hilversumse circusterrein. Op het al decennia braakliggende terrein moeten zogeheten 'flexwoningen' komen, die er maximaal tien jaar kunnen blijven staan. "Dit is heel hard nodig in deze overspannen woningmarkt", klinkt het uit het raadhuis.

Vele plannen voor dit terrein aan de Diependaalselaan zijn de afgelopen jaren al de revue gepasseerd, maar geen enkel voorstel heeft de eindstreep gehaald. Daardoor is het circusterrein nog een kale vlakte. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat bebouwing op het eerste oog makkelijker lijkt dan het in feite is.

De vele leidingen en kabels in de grond maken het een lastige klus. Dat was zeven jaar geleden nog het geval toen het circusterrein een serieuze optie was om opvang te bieden aan gevluchte Syriërs.

Het plaatsen van verplaatsbare woonunits dat nu op tafel ligt lijkt heel concreet. Deze week heeft gemeentebestuur hardop uitgesproken om met dit terrein aan de slag te gaan. De opdracht hiervoor is naar de gemeenteraad gestuurd, die daar binnenkort over moet beslissen.

Winstwaarschuwing

Het idee is om tijdelijke huizen neer te zetten achter de Emmauskerk en de scoutingclub. Het gaat om de westkant van het circusterrein.

Om hoeveel woningen het gaat, heeft de gemeente niet laten weten. Wel geeft de gemeente een winstwaarschuwing: omdat het plan wel ingewikkeld is, gaat het lang duren voordat de eerste bewoners de sleutel van hun stulp in handen hebben.

Terrein moet leeg

In de komende periode moet het terrein leeg worden gemaakt. Dat betekent dat de huidige gebruikers van het circusterrein moeten verplaatsen. Over het hoe en wanneer voert de gemeente gesprekken met de andere partijen.

Als dat gebeurd is, is het tijd om de vrijgekomen plekken te saneren en klaar te maken voor plaatsing van de tijdelijke woningen. Het is de vraag hoe snel dit kan. Dat is afhankelijk van hoe soepel het saneringsplan kan worden uitgevoerd.

Al een tijd mee bezig

Dat het Hilversumse gemeentebestuur nu echt werk maakt van het tijdelijk bebouwen van het circusterrein heeft alles te maken met de woningnood. Het neerzetten van de tijdelijke woningen geeft het snelst een oplossing.

Dat 'snel' is overigens wel relatief. Hilversum kijkt al meer dan een jaar naar het plan, maar het heeft lang geduurd tot er een concreet plan lag. Dat heeft alles te maken met het ambtenarentekort.