Overgebleven geld van het Rijk moet naar Velsen-Noord, vinden de Velsen-Noorders

De gemeente Velsen krijgt 4 miljoen euro van het Rijk omdat het tijdelijk onderdak biedt aan duizend asielzoekers op een cruiseschip in het Noordzeekanaal. Een deel van dat geld gaat naar het in stand houden van de tweede spitspont tussen IJmuiden en Velsen-Noord. Maar wat moet er gebeuren met de 1,7 miljoen euro die overblijft?

Volgens Leo Aardenburg, raadslid voor Levendig & Gezond Velsen, kan er geen twijfel bestaan over de bestemming. "Wij als Velsen-Noorders knappen de opvang van asielzoekers op voor de gemeente Velsen. Dan moet het geld ook ten goede komen van Velsen-Noord. Dat is hard nodig. Er is hier de laatste twintig jaar bijna niets gebeurd." Aardenburg is het enige raadslid in de gemeente die uit Velsen-Noord komt. Hij voelt dan ook een grote verantwoordelijkheid voor de inwoners van zijn dorp. Ze hebben massaal geprotesteerd toen burgemeester Frank Dales in juni staatssecretaris Erik van der Burg tegemoet kwam met zijn mededeling dat Velsen 'moreel verplicht' was vluchtelingenopvang te faciliteren. Afvoerputje Alles leuk en aardig, zei Aardenburg meteen, maar waarom moet dat in Velsen-Noord? Dat deel van Velsen zien de inwoners toch al als het afvoerputje van de gemeente Velsen. Op het stadhuis aan de andere kant van het kanaal is nauwelijks belangstelling voor hen. Het openbaar busvervoer is er weggesaneerd, met als gevolg dat ouderen Velsen-Noord niet uit kunnen, er is bezuinigd op jongerenwerk en er is nog steeds de dreiging van een Polenhotel, een opvang voor arbeidsmigranten op wie ze in Velsen-Noord niet zitten te wachten.

Er wonen volgens Aardenburg al veel te veel verschillende nationaliteiten, waardoor de samenhang in het dorp ontbreekt. "Mensen verstaan elkaar niet", zegt hij. Hij verkondigt de stem van Velsen-Noord, qua ligging toch al niet best bedeeld. Het zit ingeklemd tussen de A22, de industrie van Vattenfall en Tata Steel en het Noordzeekanaal. "En dan hebben we het nog niets eens gehad over de vliegtuigen die hier constant overgaan", zegt een vrouw die haar hond uitlaat. En dan is er nog de dreigende vuurwerkoverlast die traditioneel de decembermaand beheerst. Ze vreest de feestdagen. "Ik houd mij hart weer vast, voor ouderen is het hier dan niet leuk."

Niet te vroeg juichen Leo Aardenburg is in het centrum kerstbomen aan het uitladen. De bloemenman annex raadslid is hét aanspreekpunt voor verontruste Velsen-Noorders en daar heeft hij een dagtaak aan. Hij moet eerlijk toegeven dat hij weinig klachten krijgt van dorpsgenoten over overlast van de asielzoekers die op het cruiseschip zijn gehuisvest. "Maar", waarschuwt hij, "het is nog géén 1 maart (de datum waarop de boot weer vertrekt) Dus laten we niet te vroeg juichen." Er is een keer een opstootje geweest in de wachtrij voor de apotheek en helemaal in het begin is de pendelbus bekogeld. Tegenvaller Tegenover die meevallers staat het 'gehannes' met de stroomaanvoer van het wal naar het schip. Als doekje voor het bloeden heeft burgemeester Dales toegezegd dat de Silja Europa, zoals het schip heet, zou worden aangesloten op groene walstroom waardoor niet dag en nacht vervuilende dieselgeneratoren zouden hoeven te draaien. Ruim twee maanden zijn er verstreken en dat is nog steeds niet gelukt. De oorzaak: uit het oogpunt van veiligheid ligt het schip anders aangemeerd dan bedacht, waardoor de aansluiting niet aan de walkant, maar aan de waterkant zit. "Lachwekkend", zegt een man die uit een man die uit de Dekamarkt komt.

Op 5 december moet de aansluiting voor de walstroom tot stand worden gebracht. "Ik moet het nog zien", zegt de man. Leo Aardenburg: "Als ze die walstroom niet kunnen aansluiten, betekent dat dat het schip hier niet had moeten komen te liggen." Het is nog maar eens een argument waarom hij vindt dat de compensatie ten goede van zíjn dorp moet komen. "Want dan wordt het tenminste goed besteed.".