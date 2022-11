Gewonde bij steekpartij in Holendrecht

Bij een steekpartij rond of op station Holendrecht is vanavond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer liep een beenwond op.

De politie en twee ambulances werden rond 20.50 uur gealarmeerd. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Over de aanleiding is volgens een politiewoordvoerder nog niks bekend. Er is nog geen verdachte opgepakt.