Bewoners Zeeburgerdijk balen van uitstel heropening Piet Heintunnel: "Iedere dag is het hier bal"

De wethouder baalt, maar geeft aan dat ze geen keuze had. "De heropening is uitgesteld omdat we nog een paar issues hebben omtrent veiligheid", aldus Melanie van der Horst. "Dat zijn geen hele grote obstakels meer, maar nog een paar dingen die nog net iets meer tijd kosten. Daarom hebben we het met een paar weken moeten uitstellen. We willen zo snel mogelijk open, maar uiteindelijk gaat veiligheid voor."

Dagelijks is er veel drukte voor de deur, sinds er meer dan 17 maanden geleden met de werkzaamheden werd begonnen. "Iedere dag is het hier bal", vertelt een buurtbewoner. "Zeker tijdens spitsuur. Er hadden hier verkeersregelaars ingezet moeten worden, het verkeer had anders omgeleid moeten worden. Maar ja, dat is nu mosterd na de maaltijd."

De eerste opleverdatum was 30 september, maar toen bekend werd dat dat niet gehaald zou worden werd aanstaande vrijdag gekozen. Daar moest de wethouder gisteren op terugkomen en dat nieuws wordt niet gewaardeerd in de buurt rondom de tunnel. Onder andere aan de Zeeburgerdijk, waar veel automobilisten hun weg vervolgen naar de Ring A10, zijn buurtbewoners teleurgesteld.

Voor automobilisten betekent dat nog enkele weken omrijden en dat is balen voor een automobilist op de Panamalaan. "Ik had gedacht dat 'ie open zou zijn. Het scheelt echt een hele hoop, echt waar", vertelt hij. "Je was voorheen zo aan de andere kant. Nu moet ik toevallig ook die kant op en moet ik hélemaal buitenom, echt een drama."

Een precieze datum waarop de tunnel weer open gaat, is nog niet bekend. Daar wil de wethouder zich niet aan wagen. "Het leek ons verstandig om nu niet meteen met een nieuwe datum te komen, omdat we niet precies weten wanneer we een vergunning krijgen om open te gaan", aldus Van der Horst. "Dan heb je het risico dat je dan weer net te vroeg of te laat zegt."

En dat vinden de buurtbewoners langs de Zeeburgerdijk geen prettig signaal. "Dat stelt me niet gerust", vertelt Lieneke van de Mheen. "Nog een paar weken, dat kan evengoed nog een paar maanden zijn. Het zou mooi zijn geweest als ze nu ook een datum hadden genoemd van 'op die datum informeren we u verder hoe ver we zijn'."

Ondanks de vertraging lopen de kosten van de renovatie volgens Van der Horst niet op. Het totale prijskaartje is 115,8 miljoen euro.