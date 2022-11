Wervershover Ria (73) over sluiten geliefde zwembad De Zeehoek: "Het is zo erg"

Ria Bijman reageert ontgoocheld op de snelle sluiting van 'haar' zwembad in Wervershoof. Al 23 jaar is ze een vaste bezoeker bij De Zeehoek. "Het is zo erg, ik heb al lopen huilen."

De Zeehoek

Voor Ria Bijman (73) kwam het nieuws dat het zwembad De Zeehoek in Wervershoof binnenkort haar deuren gaat sluiten als een donderslag bij heldere hemel. "We hebben nog niks gehoord. Het is zo erg, ik heb al lopen huilen." Vanuit de dorpskernen is er alles op alles gezet om te zorgen dat het zwembad bleef. Ze vindt het dan ook onbegrijpelijk. "We zouden vorig jaar een nieuw zwembad krijgen, maar de mokerslag was al gegeven door de gemeenteraad. We hebben het hard nodig om in conditie te kunnen blijven." Sociale contacten De Zeehoek staat bekend om haar warme binnenbaden. Want het zwembadwater een graadje lager kan voor veel ouderen al een probleem zijn. "We hebben warm water nodig om niet te verkrampen. Het is het enige zwembad in Medemblik dat overdekt is. Je meest dierbare valt weg, wat nu? Hoorn is veel te ver weg."

"Het is altijd razend druk. Ik sta er helemaal versteld van." Ria Bijman

Met een groepje van ongeveer 25 mensen, heeft Ria elke maandagmiddag een les aquafitness. "Er zijn hier bezoekers, leden en instructeurs die hier al jaren komen. Dat valt nu allemaal weg, ook onze sociale contacten. Na elke les trakteren we elkaar op een kopje koffie, en dan praten we bij." Ria denkt dat zij niet de enige is die een traantje heeft weggepinkt bij het horen van het nieuws. "Heel veel mensen hebben hier last van. Het is altijd razend druk. Ik sta er helemaal versteld van." Financieel onhaalbaar Er waren juist plannen om het zwembad te renoveren, maar dat bleek financieel onhaalbaar. Het is geen geheim dat de gemeente Medemblik er financieel belabberd voor staat. Zo moesten ze zes miljoen euro bezuinigen om niet onder toezicht van de provincie te komen. Maar eind september bracht de gemeente naar buiten dat ze een oplossing hebben gevonden voor het miljoenentekort op de begroting. Toch valt alsnog het doek, na samenspraak met het bestuur, voor het zwembad. "Dit is geen leuk besluit om te nemen, vanwege de gevolgen voor het personeel en de mensen die met veel plezier gebruik maken van het zwembad", vertelde wethouder Gerben Gringhuis daarover. "Onlangs kregen we te horen dat de middelen bij het zwembad snel aan het opraken zijn. We vonden het nu het moment om dit naar buiten te brengen."