Vier mannen opgepakt na maandenlang onderzoek naar drugshandel en witwassen

Na ruim een halfjaar onderzoek naar een criminele organisatie heeft de politie gisterochtend in Amstelveen en Uithoorn vier mannen opgepakt. Bij het doorzoeken van meerdere woningen zijn onder meer wapens, drugs en cash gevonden.

Het onderzoek naar de organisatie startte in april van dit jaar omdat de leden zich zouden bezighouden met drugshandel en witwassen. Zo zouden er met de handel in drugs tientallen miljoenen euro's zijn verdiend, die in auto's met verborgen ruimtes werden vervoerd.

Ook in de doorzochte woningen werden verborgen ruimtes aangetroffen, waarin verdovende middelen en geld werden gevonden. Behalve de vier arrestaties in de regio Amstelland werd er ook in Spanje een verdachte opgepakt.