Onderzoek naar brandveiligheid van alle 24 complexen met containerwoningen

Vanwege de grote brand in het complex met studenten en statushouders in Startblok Riekerhaven wordt de brandveiligheid van alle complexen met containerwoningen in de stad onderzocht. Het gaat om 24 complexen, die bekendstaan als 'tijdelijke unitbouw met woonfunctie'.

Dat schrijft wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) in een brief aan gemeenteraadsleden. "Wij onderzoeken deze locaties omdat hier tijdelijke containerwoningen zijn geplaatst en wij de zorgen van de gebruikers hiervan na de brand in de Riekerhaven weg willen nemen", laat Van Dantzig weten.

Toezichthouders van de gemeente zullen het onderzoek in december van dit jaar uitvoeren. Er worden gegevens gebruikt die bij de gemeente al bekend zijn en de toezichthouders gaan onderzoek doen op de locaties zelf. "Als er gebreken aan de brandveiligheid worden geconstateerd, worden deze vertaald in concrete maatregelen", stelt de wethouder.

De studenten en eigenaren van de complexen krijgen in januari 2023 bericht over de onderzoeksresultaten. De gemeente gaat ook in gesprek met onder meer woningcorporaties over de brandveiligheid in de complexen op lange termijn.

Aangestoken

De brand in Startblok Riekerhaven ontstond op vrijdag 13 november. De brand is vermoedelijk aangestoken door een 27-jarige bewoner van het complex, die volgens andere bewoners al lange tijd in de war was en voor overlast zorgde. Vanochtend werd bekend dat hij 90 dagen langer in de cel blijft zitten.

Woningcorporatie De Key zei een paar dagen na de brand dat de brandveiligheid van het complex in orde is. Weer een paar dagen later zei de brandweer dat het inderdaad voldeed aan de wet- en regelgeving, maar dat het desondanks toch niet brandveiligheid was. Er werden daarom extra maatregelen genomen.