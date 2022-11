Joep beschoten met luchtbuks, baasje Liza vindt kogel in huid: "Wie doet dat nu?"

Joep, de kitten van Liza van de Voorde uit Hoofddorp is deze week beschoten met een luchtbuks. Toen ze zondagavond thuis kwam, aaide ze hem en voelde een bultje: "Ik dacht eerst dat het een teek was, maar ik kwam er al snel achter dat het een kogeltje van een luchtbuks was."

"Dat is toch walgelijk, wie dat nou zoiets. Zo oneerlijk tegen zo'n onschuldig beestje", reageert Liza van de Voorde op de beschieting van haar kat. "Toen ik het ontdekte heb ik direct de dierenarts gebeld, maar op een zondagavond kun je alleen bij de spoeddienst in Zwanenburg terecht. Daar hebben ze de kogel uit de huid gehaald en hebben ze de wond met één hechting dicht kunnen maken."

"Hij is gewoon weer lekker buiten en lijkt geen last meer te hebben van de kogel"

Het gaat naar omstandigheden goed met Joep: "Hij is gewoon weer lekker buiten en lijkt geen last meer te hebben van de kogel", aldus Liza. Ze vertelt geen aangifte te hebben gedaan, de politie vertelde haar dat dit vooralsnog een incident is.

Liza schrijft op sociale media over de kogelvondst: "Ik denk dat mensen moeten weten dat dit soort dingen gebeuren en we moeten dit met samen in de gaten houden."