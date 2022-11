Schiphol nl Verdachte man voor bedreiging opgepakt, Schiphol Plaza weer vrijgegeven

De Koninklijke Marechaussee doet nog steeds onderzoek naar de reiziger die vanmiddag op Schiphol is aangehouden voor bedreiging. De man van 55 liep na aankomst van een vlucht op Schiphol het bureau van de marechaussee op Plaza in, bedreigde het personeel en zei dat hij gevaarlijke stoffen bij zich had. Ondanks het nog lopende onderzoek, is Schiphol Plaza inmiddels vrijgegeven.

Schiphol Plaza werd urenlang afgezet door de marechaussee, terwijl de verdachte al die tijd op het bureau werd vastgehouden. Specialisten van Defensie werden erbij gehaald om na te gaan of de verdachte radioactief materiaal bij zich had. Dat onderzoek loopt ook nog op het bureau van de marechaussee op Schiphol Plaza, dat als enige plek nog is afgezet. Volgens een woordvoerder van de marechaussee kan het nog uren duren voor duidelijk wordt of de man echt gevaarlijke stoffen bij zich had. Daar doet het RIVM onderzoek naar. Lange rijen De bedreiging zorgde voor overlast voor treinreizigers, omdat ook een deel van het NS-station was afgezet. Er stonden lange rijen voor de kaartautomaten.