NH Reportage: Theo leert lezen op zijn 76ste

In deze reportage volgt NH Nieuws-verslaggever Fred Segaar IJmuidenaar Theo Warmenhoven. De oud-amateurbokser is op zijn 76ste nog topfit door een rigide schema van nachtelijke hardloopsessies en boksoefeningen. Maar misschien heeft dat strakke trainingsregime altijd iets anders moeten verhullen. Theo is namelijk laaggeletterd: lezen en schrijven is een probleem voor hem. En dat vindt hij 'heel rot.' "Het is een leven waarin je altijd aan het schuilen bent, om niet gezien te worden als een dom iemand." Nu doet Theo wat hij goed kan: doorzetten, om zelfs op zijn leeftijd nog te leren lezen. Ook te zien op televisie bij NH Nieuws, vanavond om 17.09 uur en elk uur in herhaling te zien.