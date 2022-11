'Zichtbare en onzichtbare maatregelen' op Mercatorplein tijdens WK-duel Marokko

Aanstaande donderdag is de politie zichtbaar en onzichtbaar aanwezig op het Mercatorplein in West. De Driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris en hoofdofficier van justitie) gaat morgen over de maatregelen praten.

"We werken een aantal scenario's uit en hoe er in die scenario's dan gehandeld wordt, bepaalt de Driehoek", zegt een politiewoordvoerder. Ze zegt dat het wel al duidelijk is dat er 'zichtbare en onzichtbare maatregelen' worden genomen. "Om wat voor maatregelen het gaat, wat voor inzet, dat zeggen we niet."

Deelauto in brand Zondag liep het overwinningsfeest van Amsterdamse Marokkanen uit op rellen, waardoor de politie van het plein vertrok. Er werd onder meer een deelauto in brand gestoken, die lange tijd brandend op het kruispunt stond zonder dat er geblust werd. "Het begon als een feestje en opeens sloeg het om", zegt de politiewoordvoerder. "Dat hadden we niet echt zien aankomen, omdat het begon als een feestje." Ze wijst erop dat het na de eerdere wedstrijd van Marokko tegen Kroatië wel rustig bleef in de stad. Die wedstrijd eindigde in een gelijkspel.

"We hadden geen gewonde collega's en ze hadden het niet echt voorzien op de politie" woordvoerder politie

De woordvoerder erkent dat het zondag inderdaad lang duurde voordat de Mobiele Eenheid daadwerkelijk het Mercatorplein op reed en de auto met een brandblusser bluste. "Maar we hadden geen gewonde collega's en ze hadden het niet echt voorzien op de politie. Elk incident is anders, ik kan niet zeggen wat er donderdag precies gebeurt." Mobiele Eenheid Zondag moesten leden van de Mobiele Eenheid nog opgepiept worden en waren ze er dus niet vooraf voor ingeroosterd. Na zo'n melding hebben ze een uur om naar het politiebureau aan de Johan Huizingalaan in Nieuw-West te komen en zich klaar te maken. Als het aan de politie ligt, wordt de ME donderdag sowieso ingeroosterd en kost het voorbereiden dus geen extra tijd, maar of dat daadwerkelijk zo is zal morgen moeten blijken. Een woordvoerder van de burgemeester bevestigt dat er morgen door de Driehoek over het Mercatorplein gesproken wordt, maar hij wil nog niet vooruitlopen op eventuele maatregelen.