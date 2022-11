Nieuwe arrestatie na woningroof waarbij fortuin aan Pokémonkaarten werd gestolen

In het onderzoek naar een gewelddadige woningoverval in Nieuw-Vennep is vandaag een nieuwe verdachte aangehouden. Bij de overval eind oktober werd een 46-jarige man beroofd van ruim €15.000 euro aan Pokémonkaarten, contant geld en kleding. Het slachtoffer werd daarbij vastgebonden, onder schot gehouden en is meerdere keren geslagen.