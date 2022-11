Bespaartip van uitvinder Dirk uit Obdam: isolatieplaat tegen je ramen

Om te voorkomen dat zijn woning in Obdam er van de buitenkant ongezellig en dichtgetimmerd uit ziet, heeft hij de zichtbare zijde van de isolatiepanelen bekleed met een gezellig behangetje. "Dan zien we er niet zo asociaal uit", zegt Dirk. Hij bedacht zijn plan na een analyse van de binnen- en buitentemperatuur in de buurt van zijn ramen. In een tabel hield hij bij hoe snel het binnen afkoelde als de temperatuur buiten zakte.

Dirk was ooit boer, maar noemt zichzelf al een tijd uitvinder. "Die titel mag ik gewoon gebruiken zonder dat ik er een opleiding voor gevolgd hoef te hebben", vertelt hij. De resultaten van zijn inspanningen, ingewikkeld ogende apparaten, staan overal in zijn woning en in de tuin. Daar is ook zijn werkplaats. Een keurig geordende schuur met aan de wand tekeningen van uitvindingen die hij eerder deed. Dat is ook de plek waar hij de isolatieplaten op maat maakte.

Ongezellig

Gevolg van zijn besparingswoede is wel dat er geen licht meer door de ramen binnenvalt en dat je vanuit de woonkamer niet meer naar buiten kunt kijken. Maar Dirk zou geen uitvinder zijn als hij niet ook voor dat probleem een oplossing aan het bedenken is, al vindt hij de raambedekking zelf geen bezwaar: "'s Avonds kijken we toch niet naar buiten." Hij werkt intussen aan een systeem waarbij hij een cameraatje in het isolatiepaneel inbouwt. Zo kan hij via het cameraatje op een beeldscherm zien wat er in de tuin en op de stoep gebeurt. Hoeveel geld zijn maatregel gaat schelen wordt na de winter duidelijk. Dirk verwacht dat hij zijn investering van een paar tientjes makkelijk terugverdient.