Kersverse kampioen Stan Niesten geselecteerd voor EK cross

Stan Niesten is één van de drie mannelijke atleten die Nederland zal gaan vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap cross in Turijn. De atleet uit Beverwijk werd afgelopen zondag nog Nederlands kampioen op dit onderdeel.

De 26-jarige Niesten zal samen met Filmon Tesfu (Den Helder) en Mike Foppen de Nederlandse ploeg gaan vormen in Italië. Het EK cross vindt plaats op zaterdag 12 december.

Afgelopen zondag werd Niesten na een bloedstollende race Nederlands kampioen. De Beverwijker zei na afloop al dat hij goede hoop had op een uitnodiging voor de Europese eindstrijd: "Ik heb mijn visitekaartje afgegeven en verwacht eigenlijk een belletje van de bondscoach of de Atletiekunie. Ik hoop te horen dat ik naar het Europees kampioenschap in Turijn mag'', aldus Niesten.