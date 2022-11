Sporting Krommenie: "We willen een breed publiek bedienen, maar het is spannend of dat gaat lukken"

Een potje voetballen op een verlicht veld, daarna met het hele team warm douchen en vervolgens lekker een frietje eten in de kantine. Dat klinkt heel normaal, maar wordt met de huidige energieprijzen haast onbetaalbaar voor sportverenigingen. Gisteravond werd bekend dat het kabinet geen extra steun gaat bieden aan amateursportverenigingen die door de hoge energieprijzen in de problemen zitten. "We maken ons zorgen als vereniging dat we straks bepaalde doelgroepen niet meer kunnen bedienen omdat we te duur worden."

"Op jaarbasis gaat onze energierekening van 25.000 euro naar 80.000 euro", vertelt Robert de Joode, hoofdbestuur bij voetbalvereniging Sporting Krommenie. "We moeten heel hard doorpakken met de bezuinigingsmaatregelen." De plannen die ze hebben liggen gaan tien duizenden euro's kosten, ''dat komt dus nog bovenop de extra hoge rekeningen die we al hebben." Ze willen alle lampen vervangen voor led-verlichting, de club wil zonnepanelen plaatsen en een hybride waterpomp aanschaffen. "Zelfs als we al deze maatregelen hebben getroffen zullen we nog structureel meer blijven betalen dan we gewend zijn. We komen nooit meer op het oude niveau."

Zaandamse Christelijke Football Club (ZCFC) heeft op dit moment géén last van de stijgende energieprijzen, zij hebben tot maart 2024 een vast energiecontract. "We hebben tot die tijd om flink te verduurzamen," vertelt Roland van Braam, bestuurslid bij ZCFC. "Het eerste kwartaal van 2023 gaan we alle lichten vervangen. Vervolgens gaat de kantine volledig van het gas af", vertelt Van Braam.

Robert de Joode vindt verduurzamen heel belangrijk, maar minstens zo belangrijk vindt hij dat ze alle leden kunnen blijven ontvangen. "Tot nu toe hebben we de contributie niet verhoogd. Het is ons doel om een breed publiek te kunnen bedienen, maar het is spannend of dat gaat lukken. Als vereniging kan je niet onbeperkt blijven teren op je reserves."

Amateurverenigingen hadden al een flinke tik in de begroting gekregen door de lockdown. "We waren zo blij dat we eindelijk weer een jaar konden draaien waarin de kantine volledig open bleef. De gesloten kantine zorgden voor een gat na corona", vertelt Robert de Joode. Door de huidige energieprijzen moeten ze in de kantine ook extra maatregelen nemen. "De vrieskist hebben we al vervangen. Verder proberen we apparatuur die veel energiekosten zo min mogelijk te gebruiken, zoals de frituur en het tostiapparaat.''

In Nederland blijken al meerdere amateursportverenigingen hun douches te sluiten. "Bij ons mag iedereen wel blijven douchen. Al helemaal omdat sommige mensen thuis niet makkelijk kunnen douchen. We zijn wel strenger dan voorheen, we lopen langs de kleedkamers om te kijken of teams niet eindeloos onder de douche staan", vertelt Robert de Joode van Sporting Krommenie.

Zaandamse Christelijke Football Club (ZCFC) heeft zijn douches juist voor iedereen opengesteld, ook voor familie van leden. "Aangezien wij nu een vast energiecontract hebben openen we de deuren voor mensen bij wie het water aan de lippen staat." NH Nieuws maakte eerder een reportage over ZCFC die mensen gratis laat douchen bij hun voetbalclub. Tekst gaat verder onder de video.

Boos Bij voetbalvereniging Sporting Krommenie zijn ze niet boos. "Als je ziet waar allemaal geld naartoe moet gaan dan snap ik deze keus wel", zegt De Joode. "Ik vind het alleen wel de verkeerde keus om bij iets elementairs zoals sport de kraan dicht te draaien. Bewegen bij de jeugd staat al onder druk en is nou juist zo belangrijk. Dus als je de ondersteuning er af haalt, dan gaat het wel mis." Zowel voor zijn club als voor zijn leden is het een zware tijd. "Bij ons blijft voorop staan dat sporten voor een grote groep bereikbaar moet blijven."

