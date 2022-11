Vuurwerk in Velsen: burgemeester maakt van centrum IJmuiden risicogebied

Overlast van harde knallen is voor inwoners van IJmuiden niks nieuws. Het lijkt wel steeds eerder in het najaar te beginnen, vertellen verschillende inwoners. Een hoogbejaarde vrouw die in de Lange Nieuwstraat woont, vertelt dat er ook flink veel knalvuurwerk wordt afgestoken in de steeg achter het pand waar zij woont. Afgelopen vrijdag ging het nog mis in die winkelstraat.

Na de wedstrijd van Oranje tegen Ecuador zijn zelfs boa's bekogeld met vuurwerk. Daar is de eigenaar van een toko in de straat best van geschrokken, vertelt hij eerder vandaag. "Ik was net weg bij mijn zaak en thuis in Zaandam. Ik kreeg toen foto's opgestuurd dat de hele straat was afgezet door de politie. Je ziet het wel vaker, dat jongeren voor de Hema rondhangen maar wat er vrijdag is gebeurd kan echt niet natuurlijk."

Afgelopen vrijdag werd de Lange Nieuwstraat afgezet na vuurwerkmisbruik - Inter Visual Studio/Michel van Bergen

Een medewerker van een snackbar in dezelfde straat vertelt dat hij wel knallen heeft gehoord maar van de rest van het tumult niets heeft meegekregen. "Wij hadden de zaak toen al gesloten. Ik wil wel even zeggen dat het vaker onrustig is hier. Het is goed dat er nu actie wordt ondernomen door de gemeente." Inderdaad, de gemeente heeft flink ingezet gisteravond. Na afloop van de WK-wedstrijd tegen Qatar was er veel politie op straat in het gebied rondom de Lange Nieuwstraat. Dat gebied heeft burgemeester Dales aangemerkt als 'veiligheidsrisicogebied'. Wat dat precies inhoudt en hoe de burgemeester terugkijkt op de gebeurtenissen van vrijdag is te zien in onderstaand interview met Frank Dales.

Burgemeester Dales over vuurweroverlast in IJmuiden - NH Nieuws

Een vrouw, die aardig op leeftijd is, vertelt hoe de jongeren haar woonplezier verpesten. Ze woont in een appartement schuin tegenover de Hema, een van de hotspots als het gaat om overlast. "Er wordt op ondenkbare tijden aangebeld in de nacht. Bijvoorbeeld laatst nog om half 1 en om half 4. Dat is heel vervelend maar ik blijf gewoon liggen hoor, haha. Het vuurwerk afsteken lijkt ook wel steeds vroeger te beginnen. Of er nou wordt gevoetbald of niet hier voor de deur maar ook achter, in het steegje, steken ze van die harde knallers af." Burgemeester Dales doet een beroep op de ouders van de overlastgevers. "Als je hoort dat je kind na afloop van de voetbal naar de Lange Nieuwstraat wil om te kijken wat er allemaal gebeurt, houd je kind dan thuis. Kinderen hebben hier niets te zoeken, je kind loopt ook het risico zelf gewond te raken door vuurwerk. Ga in gesprek met je kind of kinderen en houd ze weg bij dit soort situaties." Tijdens de volgende wedstrijd van Nederland tijdens het WK en de eventuele wedstrijden daarna zal het gebied rond de winkelstraat weer een veiligheidsrisicogebied zijn, zegt de burgemeester.