Bewoners naar ziekenhuis na binnen koken met houtskool: "M'n ouders hebben geluk gehad"

"Ik kwam binnen en het stond blauw van de rook", zo begint de zoon van het Hoornse stel dat afgelopen nacht werd opgenomen in het ziekenhuis met een koolmonoxidevergiftiging. Oorzaak is het in huis koken van een gerecht met een tajine, volgens traditie op houtskool. Met alle deuren en ramen gesloten. Een potentieel dodelijke combinatie. "M'n ouders hebben heel veel geluk gehad. Laat dit een les voor iedereen zijn."

Hij blijft liever anoniem, maar wil wel vertellen wat er is gebeurd. De verhalen dat zijn ouders een barbecue hadden aangestoken om het huis te verwarmen, wil hij graag de wereld uit helpen.

Hij ligt al in bed als de telefoon gaat. Het is z'n moeder. "Ze vertelt dat ze benauwd was, bijna niet kon ademen." Zelf woont hij een paar straten verderop. Hij bedenkt zich geen moment en gaat die kant op en belt ondertussen 112.

Als hij de deur van de woning van zijn ouders open doet weet hij dat het goed mis is. Het staat blauw van de rook. "Dat merk je niet als je er al in zit, maar wel als je van buiten komt." Niet veel later komt ook de brandweer. De koolmonoxidemeter slaat gelijk alarm.

Eerste reactie is boosheid

"M'n eerste reactie was vooral boosheid: 'Hoe kunnen jullie dit nou doen?' Onlangs hadden we het er nog met elkaar over, toen in België mensen om het leven waren gekomen die binnen een barbecue hadden aangestoken om zich te verwarmen. Dat je zoiets nooit moet doen en dan gebeurt er dit. Maar uiteindelijk vond ik het ook vooral zielig voor ze."

Z'n moeder had met de tajine een stoofgerecht gemaakt. "Dat vind m'n vader zo lekker. Bovendien gaf het ook lekkere warmte. Maar normaal gebruik je de tajine alleen buiten." Zijn ouders werden naar het ziekenhuis gebracht met een koolmonoxidevergiftiging. Vanochtend mochten ze weer naar huis.

Slachtoffers hebben geluk gehad

De man weet dat zijn ouders er goed vanaf zijn gekomen. "Mijn vader sliep al. Gelukkig was mijn moeder nog wakker en kon ze ons bellen. Want als die ook was gaan slapen had het heel anders kunnen aflopen."

Het is ook de reden dat de man het verhaal toch wil delen. Want hij wil andere mensen graag waarschuwen. "Laat het een les zijn voor iedereen. Want het is levensgevaarlijk."