De Peiling: ik ben voorbereid op een ramp

Een EHBO-doos, eten in blik, een transistorradio, een zakmes, rollen toiletpapier en een volle powerbank. Allemaal spullen waarmee je jezelf kunt redden als er een ramp plaatsvindt. Maar volgens Pieter-Jaap Aalbersberg, van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, hebben te weinig mensen zo'n noodpakket in huis en dus zijn zij niet goed voorbereid op een ramp of cyberaanval.