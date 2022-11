Belinda schrijft uit eigen ervaring over blindheid en trauma's uit het verleden

'In Zicht' heet de roman van Belinda van Steijn over oorlogscorrespondent Olivier die plotseling blind wordt. Terwijl hij thuis zit en niet kan werken, spelen trauma's uit het verleden op. Van Steijn was zelf ooit journalist en ontdekte dat haar zicht achteruit gaat. Culture Club ging bij haar op bezoek in Nieuw-Vennep.

"Hij heeft in heel veel oorlogsgebieden gezeten, de laatste was Afghanistan", vertelt Van Steijn over het hoofdpersonage uit haar boek, "van de ene op de andere dag merkt hij dat hij blind wordt. Dat is nogal een aardverschuiving."

"Alsof er wormpjes door je oog glijden"

Oud-journalist Van Steijn weet waar ze over schrijft. Een aantal jaar geleden ontdekt ze zelf dat haar zicht achteruit gaat. "Op een gegeven moment leek het of ik allemaal draadjes in mijn oog had, alsof er wormpjes door je zicht glijden. Ik schrok me een ongeluk. Stel dat ik blind word, wat dan?" Wat volgt is een lange zoektocht naar de oorzaak en behandeling. Ze blijkt een aandoening te hebben die goed behandelbaar is. "Ik heb er nog steeds last van, het laait op en valt terug, dus ik moet het goed in de gaten houden, maar vooralsnog zie ik weer goed."

Met een blinddoek op door het huis

Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, begint de oud-radioredacteur onderzoek te doen: wat gebeurt er met je als je blind wordt? Belinda: "Ik heb uitgezocht wat het traject is dat je aflegt als je blind wordt, maar ook hoe het leven zonder zicht voelt. Ik heb met een blinddoek op door mijn huis gelopen en ben met een stok de straat op gegaan." De zoektocht resulteert in het boek 'In Zicht'.

Terwijl hoofdpersoon Olivier worstelt met zijn blindheid, spelen herinneringen op uit de tijd dat hij in Afghanistan verslag deed van de oorlog daar. Zijn periode daar en zijn trauma worden door van Steijn levendig beschreven. "Dat kon ook alleen maar na grondige research, want ik ben daar nooit geweest. Ik heb documentaires gekeken, nieuwsverslagen gezien, via Google Maps ben ik gaan inzoomen op Kabul, hoe ziet het er daar uit, wat zijn de routes? Ik heb alles gelezen wat ik kon vinden over Afghanistan"

Begrip voor trauma en stress

Met haar boek hoopt Belinda vooral begrip te kweken bij de lezer. Voor Blindheid, maar ook voor wat trauma met je doet en wat de invloed is van stress. "Ik hoop vooral op inzicht. Dat je mensen aan het denken zet, is eigenlijk het belangrijkste"

'In Zicht' ligt nu in de boekwinkel.