Verdachte man 'met gevaarlijke stoffen' op Schiphol Plaza aangehouden

De verdachte man die vanochtend op het bureau van de Koninklijke Marechaussee (KMar) op Schiphol Plaza claimde dat hij gevaarlijke stoffen bij zich had, is aangehouden.

Over zijn identiteit is nog niets bekend, maar hij is eerder vandaag geland op Schiphol, zo bevestigde de KMar aan Schiphol-verslaggever Doron Sajet.

De verdachte is op het bureau van de KMar door specialisten gecontroleerd en door een ontsmettingsstraat gehaald, zo laat de KMar weten. Of de man inderdaad gevaarlijke stoffen bij zich had, en om welke stoffen het dan ging, is nog niet bekend.