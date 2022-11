Tientallen vuilniszakken met drugsafval in Abbekerk gedumpt

Tientallen vuilniszakken vol afval, dat afkomstig lijkt van een hennepkwekerij, is zondagochtend gevonden in het buitengebied van Abbekerk. Aan de Reigerweg zag een inwoner het afval liggen, waarna hij de gemeente Medemblik inschakelde.

Het gaat om 60 vuilniszakken, gevuld met plantenresten en potgrond. Ook lag er verpakkingsmateriaal. Wie er voor de dumping verantwoordelijk is, is niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat er in de gemeente Medemblik gedumpt drugsafval wordt gevonden. In januari en mei lag er ook al afval, afkomstig van een hennepkwekerij, aan het Leekerpad in Wognum. Dat bleef toen bijna twee weken liggen, omdat het op de grens tussen de gemeenten Hoorn en Medemblik lag. Vorig jaar werd er op vijf plekken drugsafval gevonden.

Opgeruimd

Het afval in Abbekerk is inmiddels door het waterschap afgevoerd. "De sloot of de omliggende natuur is niet vervuild geraakt", laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten.