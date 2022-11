Spoeddebat in Dijk en Waard over coalitiebreuk: "Wat we hier doen is circus"

Het spoeddebat over de coalitiebreuk in Dijk en Waard verliep gisteravond gespannen. Het debat werd aangevraagd door het CDA, D66 en de VVD, nadat bekend werd dat de uit de coalitie overgebleven lokale partijen al in gesprek zijn met GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie. "Ik snap dat de drie partijen samen in een achterkamertje een nieuwe coalitie willen maken, maar we moeten eerst een openbaar debat voeren", reageert CDA-fractievoorzitter Jasper John.

Vorige week werd bekendgemaakt dat de coalitie van Dijk en Waard uit elkaar is gevallen. Discussies over een verhoging van de onroerende-zaakbelasting (OZB), het parkeer-, armoede- en asielbeleid leidden uiteindelijk tot een vertrouwensbreuk. "Wij signaleren na een start vol vertrouwen een aantal onoverbrugbare problemen, die een constructieve samenwerking in de weg staan", schreven de lokale partijen DOP, LDW en SDW in een gezamenlijke verklaring. Het is lang geleden dat het zo knetterde in de raadszaal van Dijk en Waard, schrijft mediapartner Dijk en Waard Centraal. Verschillende partijen uitten hun onvrede over de manier waarop de coalitie vorige week uit elkaar viel. 'Waarschuwing voor nieuwe coalitie' "Wat we hier doen is circus", zegt Carmen Bosscher, fractievoorzitter van Belang van Nederland (BVNL) tijdens het debat. "Wat er met de VVD is gebeurd, is een waarschuwing voor nieuwe coalitiepartijen. Als je buiten de lijntjes kleurt, wordt dat niet op prijs gesteld." Tekst gaat door.

Ook Anja Grim van D66 begrijpt de gang van zaken niet. "Hoe kunnen inwoners nog vertrouwen hebben in de politiek, als dit de omgangsvormen zijn", vraagt ze zich hardop af. Wethouder John Does (DOP) zegt daarop: "Vertrouwen is de basis voor een coalitie. Als er geen vertrouwen is, wordt het lastig." 'Nog lang niet klaar' De gedwongen vertrokken wethouder Falco Hoekstra (VVD) verliet onder luid applaus de zaal, nadat hij zijn toespraak afsloot met de woorden: "Ik was nog lang niet klaar. Zorg goed voor mijn gemeente." Voor de ontstane situatie maakt het debat eigenlijk geen verschil. De onderhandelingen met CU, GL en PvdA gaan vooralsnog door. CU stemde, net als VVD, tegen een verhoging van de onroerende-zaakbelasting. Op de vraag waarom er dan toch wordt gekeken naar een samenwerking met die partij, reageert wethouder René Schoemaker (DOP) tegenover Dijk en Waard Centraal. "Om nu een coalitie met ChristenUnie te vormen kan een risico worden genoemd, maar ik denk dat we er met wederzijds vertrouwen wel komen." Wat dit uiteindelijk betekent voor inwoners van Dijk en Waard en het asiel- parkeer- en armoedebeleid, moet in de komende maanden gaan blijken.