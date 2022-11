Onderzoeksteam OM vandaag op Tata Steel-terrein wegens massa-aangifte

De 1.100 ondertekenaars van de aangifte verwijten Tata Steel en Harsco Metals 'dat zij opzettelijk en onrechtmatig schadelijke stoffen in de bodem, de lucht of het oppervlaktewater heeft gebracht of laten brengen, met een mogelijk gevaar voor de openbare gezondheid'. Harsco is het slakverwerkingsbedrijf op het terrein van Tata Steel.

Het bezoek van het OM moet meehelpen te bepalen of het bedrijf daar straks voor vervolgd zal worden. Vandaag wil het OM met eigen ogen kijken naar het reilen en zeilen van het staalbedrijf. Het wil 'meer inzicht krijgen in het productieproces van staal en specifiek in de werking van de kooks- en gasfabrieken'.

Daarvoor heeft het een team meegenomen van allerlei experts: het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is erbij, en DCMR Milieudienst Rijnmond, dat normaal gesproken bedrijven in en rond het havengebied van Rotterdam controleert.