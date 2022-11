Code geel: KNMI waarschuwt voor dichte mist op de weg

Met name in het verkeer kan de dichte mist voor gevaarlijke situaties zorgen. Daarom raadt Rijkswaterstaat iedereen op de weg aan om genoeg afstand te houden, de snelheid te verminderen, en denk aan je mistverlichting.

Situatie op de weg

De dichte mist zorgt voor een zware ochtendspits in de provincie. Met name op de A7 richting Amsterdam is het druk. Door een ongeluk met een bestelauto is hier de linkerrijstrook afgesloten. Er staat zo'n 14 kilometer file. Bekijk hier de verkeerssituatie in de provincie.

In de loop van de ochtend, zo rond tienen, lost de mist weer op.