Enorme operatie in Koog aan de Zaan: in één klap complete woningverdiepingen geplaatst

De eerste delen van de nieuwe prefabwoningen in Koog aan de Zaan zijn geplaatst. Onder toeziend oog van de toekomstige bewoners werd vannacht de eerste complete verdieping naar de goede plek getakeld. In totaal worden er dertien kant-en-klare woningen geplaatst aan de Breedweer in slechts een paar nachten tijd.

In één klap complete woningverdiepingen geplaatst in Koog aan de Zaan - NH Nieuws

De kant-en-klare woonmodules komen met een groot transport uit Montfoort (provincie Utrecht). In de mist navigeert de chauffeur van de eerste vrachtwagen nauwkeurig door de smalle straatjes. Al snel wordt duidelijk dat er auto's in de weg staan. Men is vergeten buurtbewoners te waarschuwen dat er op bepaalde plekken niet geparkeerd kon worden. Sommige autobezitters kunnen hun bed nog uitgebeld worden, maar één auto moet worden weggesleept.

"Even kijken wat er gaat gebeuren", zegt een man die straks één van de woningen betrekt vol verwachting. Zijn champagneglas zet hij net weg. Hem maakt de vertraging niet veel uit: "Ik heb geen idee hoe laat het is, maar ik heb morgenochtend vrij genomen. Van mij mag het nog wel even duren!"

Applaus

Met een vertraging van 2,5 uur gaat de eerste complete verdieping dan toch de lucht in, getakeld door een enorme hijskraan. Als hij staat klinkt er - al is het half drie 's nachts - applaus van de toekomstige bewoners. Uiteindelijk komen er dertien nieuwe prefabwoningen. Ze zijn gasloos en krijgen zonnepanelen op het dak. Begin komend jaar staat de oplevering gepland.