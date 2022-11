Gooi nl Programmamaker Bert van der Veer: "Ik vond het wel prettig om de baas te zijn"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Bert van der Veer. Als regisseur was hij verantwoordelijk voor legendarische televisieprogramma's als TopPop en de Soundmixshow.

biografie naam: Bert van der Veer geboren: Bergen op Zoom, 1948 beroep: regisseur, programmamaker, schrijver, programmadirecteur RTL bijnaam: Mr. TV

Regisseur Vlak voor ons interview steekt Bert nog even zijn pijp op. Die pijp hoort echt bij hem. Volgens eigen zeggen wordt hij op straat ook eerder herkend met pijp, dan zonder. Hij begon als journalist bij dagblad Tubantia, maar wist al snel waar zijn toekomst lag. "Het moment dat ik als journalist de studio's in Hilversum bezocht en mensen interviewde, toen had ik al het idee: ik wil regisseur worden. Dat leek me het leukste. Dat was de dirigent van het orkest. Dat je een mannetje of vijftien, zestien op één lijn weet te krijgen. Dat je mooie dingen met elkaar kan maken. Dat je tevreden bent na een mooie TopPop-opname, of tevreden bent na een live-aflevering van de Soundmixshow. Het is een clubje, een familie, maar tegelijk ben ik wel de baas op zo'n moment en dat vond ik ook wel prettig."

"Het moment dat ik als journalist de studio's in Hilversum bezocht en mensen interviewde, toen had ik al het idee: ik wil regisseur worden" Bert van der Veer, regisseur

Zijn televisiecarrière begon als tekstschrijver voor programma's. Zo kwam Van der Veer ook bij TopPop binnen. Na een gesprek met de toenmalige eindredacteur, waarin hij uiteenzette waarom er iets extra's met de teksten van presentator Ad Visser moest gebeuren, mocht hij aan de slag. In eerste instantie zelfs gratis, want er was geen budget. Zo graag wilde hij een voet tussen de deur. De kansen kwamen later. "Er moest een nummer van Rob de Nijs last-minute worden opgenomen. Niemand kon en ik was vrij." Toen stak Bert zijn vinger op en mocht hij het eens proberen.

"TopPop was een of twee keer per week bandjes die playbacken in beeld brengen. Dat was een stuk minder spannend dan iedereen altijd denkt." Van der Veer kon het niet zo boeien, het was werk en "het was eigenlijk allemaal hetzelfde: om half tien kwam de eerste en om elf uur de tweede. Die deden hun playbackje en ik keek hoe het eruit zag. We gingen het een keer repeteren en een keer opnemen en misschien nog een keer opnemen, maar dan waren ze alweer de studio uit voordat ik ze had kunnen bedanken voor hun aanwezigheid." "Vraag me ook niet welke bands er kwamen", zegt Bert van der Veer. Dat kunnen we anders ook zelf wel invullen, want alle grote namen van de jaren zeventig en tachtig kwamen langs: van David Bowie, Boney M, tot Abba. "Op een gegeven moment dachten die bands: als we nou een clip opnemen, dan hoeven we nergens meer heen. Dat is in wezen de dood van TopPop geworden."

Henny Huisman De carrière van Bert van der Veer nam een nieuwe wending na een ontmoeting met Henny Huisman in een Rotterdamse nachtclub, waar hij de Playbackshow presenteerde. Na een gezellige avond zei Henny dat hij op zoek was naar een nieuwe regisseur en dat hij graag met Bert zou willen werken. "Nou wordt er veel geluld in Hilversum, zoals je weet, maar niet door Henny", zegt Van der Veer. "Die heeft zijn woord gehouden." Zo kwam Bert via Henny bij Joop van den Ende terecht. "Dat was wel even een ander spelletje dat daar gespeeld werd: daar ging het om de knikkers." "Toen ben ik de Miniplaybackshow gaan doen en de Soundmixshow. Joop dacht: je moet je sterren altijd even tevreden houden. Ik zet die gozer op de Miniplaybackshow deze zomer en waarschijnlijk zal ie wel door het ijs zakken, gezien de grootheid van Aalsmeer. Maar dat was niet zo. Ik had gewoon weer Luv, maar nu de helft kleiner. Het was voor mij net als TopPop, helemaal niet ingewikkeld. Toen mocht ik ook de Soundmixshow doen. Dat was nog de tijd dat er vier of vijf miljoen kijkers waren."

Schrijven Naast regisseren is er nog iets dat Bert van der Veer graag doet: schrijven. Inmiddels heeft hij een aardig oeuvre bij elkaar geschreven. "Ik heb over televisie een stuk of zes boeken geschreven, maar ook een paar thrillers, een paar spannende boeken. En de biografieën van Rob Out en Patricia Paay. Ik heb ze niet geteld, maar het zijn er een stuk of twintig. Er had nog een vette bestseller bij moeten zitten, maar mijn best verkochte boek was La Paay met iets van tienduizend exemplaren." Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen