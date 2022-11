Berger uit Vijfhuizen gaat gestrande olietanker bij Gibraltar doormidden zagen

Een flinke verantwoordelijkheid voor het bedrijf Koole Contractors uit Vijfhuizen: de maritieme dienstverlener gaat een vastgelopen olietanker voor de kust van Gibraltar bergen. Het contract met de eigenaar is inmiddels getekend. Zodra de pontons en sleepboten in de Middellandse Zee zijn aangekomen, kan de monsterklus beginnen.

OS35 bij Gibraltar - Wikimedia Commons/Cabeza2000

Nadat de tanker op 29 augustus in aanvaring was gekomen met een gastanker en voor de oostkust van het schiereiland strandde (zie exacte locatie kaart hieronder), lekte er even olie uit het schip. De angst voor een gigantische milieuramp was groot, maar het lek werd vrij snel gedicht. Lees verder onder de kaart

Ligging gestrande tanker OS35 Gibraltar - Vesselfinder

Een klein deel van de olie kwam in zee of bereikte de stranden. Dat is inmiddels opgeruimd, maar het schip ligt nog wel in de weg en heeft nog olie aan boord. En omdat een grotere milieuramp moet worden voorkomen, heeft Gibraltar de eigenaar van het schip de opdracht gegeven het snel te laten bergen. Gevaarlijke stoffen voor mens en milieu Daarvoor heeft de eigenaar zijn oog laten vallen op Koole Contractors, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in sloop- en bergingswerk van met name scheepswrakken. Ook met gevaarlijke stoffen voor mens en milieu heeft het bedrijf voldoende ervaring, zo blijkt uit de website.

"De tanker wordt doormidden gezaagd op een plek waar de oliereservoirs worden vermeden" GBC

Maar of ze ook vaker zulke grote en ingewikkelde klussen doen? Helaas, het bedrijf heeft met de eigenaar en Gibraltar afgesproken geen interviews te geven, vertelt de woordvoerder. Voor meer informatie worden we doorverwezen naar een persbericht van de Gibraltarese overheid. Daarin zegt de havenmeester van de Gibraltarese haven dat met de inzet van Koole 'de striktste maatregelen nageleefd om het milieu te beschermen'. De Gibraltarese publieke omroep bracht eerder al wel in beeld hoe die operatie er ongeveer uit komt te zien. "De tanker wordt doormidden gezaagd, op een plek waar de oliereservoirs worden vermeden." Tekst gaat door onder YouTube-video

Uit het begeleidende nieuwsbericht blijkt dat klus uiterlijk 30 mei volgend jaar moet zijn geklaard. Bronnen rond het bedrijf aan de Vijfhuizerdijk laten NH Nieuws weten dat het aannemelijk is dat het bedrijf naar de Gibraltar gaat met een afvaardiging van enkele tientallen werknemers, van wie een deel in Vijfhuizen of Haarlemmermeer woont.