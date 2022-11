Op de ijsbaan en het land, Ruud Slagter ontkomt niet aan zijn bloemkolen

Wie Ruud Slagter zegt, zegt bloemkolen. In het dagelijks leven werkt hij als bloemkoolteler keihard mee in het bedrijf van zijn familie. Op zaterdag gaan de schaatsen met bloemkolenprint onder. Afgelopen weekend had hij op zijn thuisbaan in Hoorn willen schitteren op de marathon, maar na 44 rondes was het over. "Ik kwam er al snel achter dat de combinatie tussen werk en sport zijn tol gaat eisen.''