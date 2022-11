Daya heeft Oekraïense Mariana halfjaar in huis: "Ik hou ook wel echt van haar"

De organisatie bemiddelt in het matchen van gastgezinnen met vluchtelingen. Nu de oorlog aanhoudt en blijkt dat Oekraïners ook graag hun toevlucht zoeken tot de Randstad, hoopt RefugeeHomeNL dat de aanmeldingen van gastgezinnen blijven binnenstromen.



In de regio Amsterdam/Amstelland wonen nu 123 Oekraïners in bij 65 gastgezinnen. De verhalen dat het niet per se eenvoudig is om iemand uit een oorlogsgebied in huis te nemen, zijn intussen ook bekend. Maar bij de Amsterdamse Daya Krajenbrink daarentegen gaat het van een leien dakje. De stiefzusjes Mariana en Anyta uit Odessa wonen sinds begin juni bij haar.

Leven en laten leven

"Na een week voelde ik me heel erg op mijn gemak", zegt Mariana. "We hebben met Daya heldere afspraken over onze persoonlijke grenzen en we hebben allemaal een eigen ruimte."



Het 'leven en laten leven'-principe past Daya ook toe als het gaat om spanningen waar Mariana, die haar ouders nog maar slecht kan bereiken vanwege de energie-uitvallen in haar thuisland, nog dagelijks mee wordt geconfronteerd.



"Daar hebben we het eigenlijk niet over. We hebben van het begin af aan afgesproken, als je mij iets wil vertellen, dan kan je dat rustig doen, maar ik zal er zelf niet over beginnen", aldus de Amsterdamse.