Deel loonsverhoging beveiligers Schiphol binnen maand alweer op de tocht

Beveiligingsbedrijven op Schiphol willen af van de afgesproken loonsverhoging die vanaf januari zou ingaan. Als de bedrijven hun zin krijgen, wordt de extra beloning van 2,50 euro per uur die beveiligers op Schiphol sinds deze maand krijgen gedeeltelijk tenietgedaan. Dat laat vakbond CNV aan NH Nieuws weten. Volgens de bond krabbelen de bedrijven terug vanwege de hoge inflatie. CNV zet de hakken in het zand en weigert akkoord te gaan.

De beveiligingsbedrijven op Schiphol en vakbonden waren het vorige maand nog met elkaar eens geworden over betere arbeidsvoorwaarden. Met het extra loon en betere roosters hoopten de werkgevers en de bonden het werken op Schiphol aantrekkelijker te maken. Reizigers en medewerkers op de luchthaven werden maandenlang geteisterd door chaos bij de beveiligingscontrole, veroorzaakt door een hardnekkig personeelstekort.

Volgens vakbond CNV wil de landelijke beveiligingsbranche de lopende cao, die tot 1 juli 2023 loopt, openbreken om een deel van de torenhoge inflatiecorrectie van 14,5 procent te beperken. "Dat is een forse loonstijging, die in deze tijd voor de beveiligers bijzonder welkom is", zegt bestuurder Erik Honkoop. "We kunnen ons best voorstellen dat die loonsverhoging voor veel werkgevers pijn doet."

Uitgesmeerd

Toch eist Honkoop van de werkgevers dat ze zich aan het akkoord houden: "Dan moeten ze toch echt bij de opdrachtgevers zijn, die moeten dan gewoon meer gaan betalen. In plaats daarvan willen ze nu dat de werknemers het probleem oplossen, maar dat is te makkelijk." Als het aan de werkgevers ligt, wordt 6 procent van de loonsverhoging niet al in januari betaalt, maar de komende jaren uitgesmeerd.

Niet de bedoeling

Voor de beveiligers op Schiphol is het voorstel van de werkgevers helemaal onbegrijpelijk, vindt Honkoop. "Vanwege het enorme personeelstekort hebben we daar juist afgesproken om het uurloon met 2,50 euro te verhogen. Schiphol betaalt die toeslag. Als dit plan van de werkgevers door zou gaan, komt het er in de praktijk op neer dat de Schiphol-beveiligers hun toeslag deels weer inleveren. Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn."

Bijna 18 euro per uur

FNV, De Unie en CNV hebben het voorstel van de beveiligingsbedrijven voorgelegd aan hun leden. Alleen een meerderheid van de leden van CNV heeft tegen het openbreken van de cao gestemd. Dat betekent dat de werkgevers van het akkoord moeten afblijven. CNV staat wel open voor een beter bod of een spoedig akkoord over een nieuwe cao vanaf 1 juli 2023.

Vanaf volgend jaar is het de bedoeling dat Schiphol-beveiligers ruim 14 euro bruto per uur gaan verdienen. Dat uurloon kan volgens CNV oplopen tot bijna 18 euro. Een jaar geleden moesten veel beveiligers het nog doen met zo'n 11 euro bruto per uur.